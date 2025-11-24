Gaziantep'te minibüs TIR'a çarptı
24.11.2025 16:42
İHA
Gaziantep'te bir minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Kazada beş kişi yaralandı.
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.
Kaza, Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana geldi.
İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 SV 3263 minibüs, kaza yaptığı için sol şeritte duran 27 AKZ 703 TIR'a arkadan çarptı.
Kazada minibüste bulunan beş kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
