Gaziantep'te minibüs TIR'a çarptı

Gaziantep'te bir minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Kazada beş kişi yaralandı.

İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 SV 3263 minibüs , kaza yaptığı için sol şeritte duran 27 AKZ 703 TIR'a arkadan çarptı.

