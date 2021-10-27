Gaziantep'te minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Emine Cehan'a (15), okula giderken Gaziantep-Adıyaman kara yolunda plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Cehan'ı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.



Cehan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

