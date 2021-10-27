Gaziantep'te minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 15:56
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Emine Cehan'a (15), okula giderken Gaziantep-Adıyaman kara yolunda plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Cehan'ı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.
Cehan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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