Gaziantep'te minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde minibüsün çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 15:56

Gaziantep'te minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

Haberleri - Anadolu Ajansı, GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Emine Cehan'a (15), okula giderken Gaziantep-Adıyaman kara yolunda plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Cehan'ı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Cehan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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