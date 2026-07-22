Gaziantep'te motosiklet denetimlerinde 11,6 milyon lira ceza
22.07.2026 13:36
308 motosiklet trafikten men edildi.
Gaziantep'te motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde 867 kural ihlali tespit edildi. Toplam 11 milyon 656 bin lira ceza kesilirken, 308 motosiklet trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında motosiklet denetimi yaptı.
Ekiplerin, Güneş, 75.yıl, 60.yıl, Bülbülzade, Fidanlık, Binevler, Cumhuriyet, İstiklal, Mimarsinan, Yukarıbayır, Mücahitler, Düztepe, Çamlıca, Savcılı, Ulaş, Kayaönü, Boyno, Pirsultan, 8 Şubat, Selimiye, Merveşehir, Mevlana, Onat Kutlar ve Karacaahmet mahallelerinde yaptığı denetimlerde 876 motosiklet sürücüsünün çeşitli kuralları ihlal ettiği tespit edildi.
Sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartı egzozlu araç kullanarak çevreye rahatsızlık veren motosikletlilere toplam 11 milyon 656 bin 731 TL cezai işlem uygulandı.
Trafik ekipleri, 308 motosikleti ise trafikten men etti.
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