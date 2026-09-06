Gaziantep'te motosiklet devrildi. 2 kardeş hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü İbrahim Halil Y. ile yanında bulunan kardeşi Ali Y.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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