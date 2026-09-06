Gaziantep'te motosiklet devrildi. 2 kardeş hayatını kaybetti
06.09.2026 13:53
İki kardeş kaza yerinde hayatını kaybetti.
Karkamış ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü ile yanındaki kardeşi olay yerinde hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde İbrahim Halil Y.'nin kullandığı 27 BGB 516 plakalı motosiklet, Kırsal Elifoğlu Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü İbrahim Halil Y. ile yanında bulunan kardeşi Ali Y.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İki kardeşin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
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