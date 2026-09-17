Gaziantep'te organize suç örgütüne operasyon. 28 şüpheli adliyeye sevk edildi
17.09.2026 15:08
Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Gaziantep’te organize suç örgütü ve kara para aklamaya yönelik düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Sokaklar Güvende” operasyonları gerçekleştirildi.
Organize suç örgütüne ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde; “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ikamet, iş yeri ve araç kurşunlama, tefecilik, fuhşa zorlama, teşvik ve aracılık etme, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve hakaret” gibi suçlara yönelik olarak çok sayıda adrese Özel Hareket destekli eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru malzeme ile dijital materyale el konuldu.
Gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
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