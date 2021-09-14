Gaziantep'te OSB bünyesinde poliklinik hizmeti sağlanacak

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,

Vali Davut Gül, protokol imza törenindeki konuşmasında, Cengiz Şimşek yönetimindeki OSB'nin birçok sorunu çözme sürecini başlatarak önemli bir yol katettiğini söyledi. Bu kapsamda OSB'deki ulaşımı kolaylaştırmak için GAZİRAY projesinin hayata geçirildiğini ve çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Gül, ayrıca OSB'deki anneler için de kreş yapıldığını bildirdi.

Bölgede sağlık hizmetlerine ulaşımı da kolaylaştırmak istediklerini aktaran Gül, "Tabii her şeyin başı sağlıktır. Bu anlamda OSB'de poliklinik hizmeti devreye sokuyoruz. Bu hizmetle çalışanlar, anında tedavi sürecine kavuşmuş olacak. Bir anlamda tedavide önemli bir kolaylık sağlanacak." diye konuştu.



