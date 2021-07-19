Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep Haberleri 19.07.2021 - 15:03
Emine A. idaresindeki 44 AAZ 427 plakalı otomobil Elbeyli-Oğuzeli kara yolu Gündoğan Mahallesi'nde devrildi. Sürücü anne ile otomobilde bulunan çocukları E.T. (7) ve Mehmet T. (12) yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları müdahalede Mehmet T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise Oğuzeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Cenaze Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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