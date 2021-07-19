Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep Haberleri 19.07.2021 - 14:21

Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Kahraman Kütük'ün (21) kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edilen Kütük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kütük'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamaya çalışıyor.

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