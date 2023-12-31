Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti

Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Koçak'a (74), plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Koçak'ı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Koçak, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazaya karışan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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