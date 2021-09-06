Gaziantep'te oyun oynadığı sırada su bidonuna düşen çocuk öldü

Gaziantep Haberleri 06.09.2021 - 14:54
Karacaburç Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki Melek Güzel, dengesini kaybedip su dolu bidona düştü. Baygın halde bulunan çocuk, yakınları tarafından 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 3 yaşındaki çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Gaziantep Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Gaziantep Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.