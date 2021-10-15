Gaziantep'te polislerin boğazına süt kaçan bebeğe müdahalesi güvenlik kamerasında

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliğine gelen bir kadın, kucağındaki 7 aylık bebeğini emzirmek için bir odaya gitti.



Emzirme sırasında boğazına süt kaçan bebeğe polis ekipleri müdahale etti.



Yapılan müdahaleyle yeniden nefes almaya başlayan bebek, yakındaki hastaneye götürüldü. Bebek, aynı gün taburcu edildi.



Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntüde, bebeğini emzirmek için bir odaya giren kadının aniden dışarı çıktığı, panikleyerek yere düştüğü, polis ekiplerinin boğazına süt kaçan bebeğe müdahale ettikleri ve hastaneye götürdükleri görülüyor.



