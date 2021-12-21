Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 324 litre etil ve 7,5 litre dökme alkol ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki imalatı ve satışının engellenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde imalathane olarak kullanılan bir adrese operasyon düzenledi.



Adreste arama yapan ekipler, 324 litre etil alkol, 7,5 litre dökme alkol, 50 kapak ve 30 boş şişe ele geçirdi.



Gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.