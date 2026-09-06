Gaziantep'te siber dolandırıcılık operasyonu. 4 şüpheli tutuklandı

Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Çalışmalar sonucunda, internet sitelerinde telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle Ağustos ayı içerisinde 24 vatandaşı toplam 989 bin 273 TL para toplayarak dolandıran 28 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. .

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