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Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli yakalandı (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah kaçaklığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 33 fişek, 54,43 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ele geçirdi, 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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