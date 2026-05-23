Gaziantep'te silahlı kavga. 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep 'in Şahinbey ilçesinde iddiaya göre, Suburcu Caddesi üzerinde daha önceden tartıştıkları belirlenen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Taraflardan birinin silah kullanması üzerine Gökhan Ö. (22), Arda Ç. (17), Sedat Nuri T. (22), Bülent Ersoy A. (20) yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Silahlı kavga anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir mekandan çıkan iki grubun tartışmaya başlaması ve grup içerisinde yer alan 2 kişinin tabanca ile diğer şahıslara ateşe etme ve şahısların yaralanma anları yer aldı.

Görüntülerde, yaralanan şahısların yere düşerek acıyla kıvranma ve yaşanan panik anları da dikkat çekti.

Olay sonrası kaçan şahısları yakalama çalışmaları ve geniş çaplı soruşturma sürüyor.