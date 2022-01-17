Gaziantep'te sobadan sızan gazdan etkilenen 40 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 17.01.2022 - 11:22
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 40 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle 40 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan söz konusu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuvvetli rüzgar nedeniyle soba zehirlenmelerinde artış var. Lütfen dikkatli olalım." uyarısında bulundu.
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