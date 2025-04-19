Gaziantep'te suç örgütü operasyonu: 7 kişi tutuklandı (Gaziantep Haberleri)
Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 13 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatları ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda örgüt elebaşı T.Ç. ile A.K, Y.Ç, M.T, S.Ç. H.K. ve M.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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