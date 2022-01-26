Gaziantep'te sundurması çöken evde mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 26.01.2022 - 15:32
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Hürriyet Mahallesi'nde Hanifi Kaya (70) ve eşinin yaşadığı evin önündeki sundurma biriken kar nedeniyle çöktü. Çöken sundurmanın girişini kapattığı evde mahsur kalan yaşlı çift, durumu belediyeye bildirdi.
Eve gelen belediye ekipleri, çöken sundurmayı 3 saatlik çalışmayla kaldırdı.
112 Acil Sağlık ekipleri de yaşlı çifti muayene etti. Kaya çifti ekiplere teşekkür etti.
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