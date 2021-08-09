Gaziantep'te tahin fabrikasında yangın

Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 09.08.2021 - 12:19
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,
3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tahin fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında fabrikada hasar oluştu.
Fabrikada soğutma işlemleri sürüyor.
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