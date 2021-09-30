Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 12:16

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ala M, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütü DEAŞ'ın kendisini zorla alıkoyduğunu, örgüt içinde yer almadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın DEAŞ bünyesinde yer aldığını, cep telefonundaki incelemede örgütsel görüntülerin olduğunu ve örgüte müzahir videoda da görüntüsünün bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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