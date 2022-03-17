Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu: 6 gözaltı (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'te terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 17.03.2022 - 12:17

Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu: 6 gözaltı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiasıyla 2'si Suriyeli 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Yasal Bilgilendirme

Gaziantep Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Gaziantep Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...