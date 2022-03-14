Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Azad Bozan Abdulhakim T, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.



Duruşma savcısı sanığın terör örgütü PKK/YPG'ye katıldığını ve kod adı kullandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.