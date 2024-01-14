Gaziantep'te terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'te terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, S.S'nin, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ilçesinde bulunan ikamette yaptığı operasyonda şüpheliyi yakaladı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada ise dijital materyallere el konuldu.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yasal Bilgilendirme

Gaziantep Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Gaziantep Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...