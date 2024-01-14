Gaziantep'te terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, S.S'nin, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti.
Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ilçesinde bulunan ikamette yaptığı operasyonda şüpheliyi yakaladı.
Zanlının ikametinde yapılan aramada ise dijital materyallere el konuldu.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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