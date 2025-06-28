Gaziantep'te TIR kazası: 2 kişi öldü

Gazikent Mahallesi Şehit Serdar Şakır Caddesi'nde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 AGA 500 plakalı tır, aynı istikamette seyreden 27 ASZ 298 plakalı motosiklete çarptı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler, motosikletteki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Cesetler, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

