Gaziantep'te tıra çarpan kamyondaki 4 kişi yaralandı.

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 04.02.2022 - 09:05
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Gaziantep'te kamyonun tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Elvan Çam idaresindeki kamyon, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu Aktoprak Kavşağında önünde seyreden tıra çarptı.
Kazada sürücü Çam ile kamyonda bulunan Ömer Kenger, Emre Yakak ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi bulunduğu yerde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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