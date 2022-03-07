Gaziantep'te toplu taşıma araçları ve müzeler kadınlar için ücretsiz hizmet verecek

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadınlara özel bazı kararlar alındı.



Bu kapsamda kadınlar, belediye bünyesinde hizmet veren şehir içi toplu taşıma araçları, Doğal Yaşam Parkı (Hayvanat Bahçesi) ve müzelerden ücretsiz faydalanacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye başkanı Fatma Şahin, 8 Mart'ı bir farkındalık günü olarak önemsediğini belirtti.



Büyükşehir Belediyesi olarak 8 Mart'ın içinde olduğu haftayı her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliklerle dolu dolu yaşayacaklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:



"Kadınlarımızın sosyal yaşamda daha fazla var olmaları için onlara her yıl yaptığımız gibi bu yıl da pozitif ayrımcılık göstereceğiz. Hafta boyu belediyemizin müzeleri, toplu taşıma araçları ve doğal yaşam parkımız ücretsiz olarak kadınlarımızın kullanımı ve ziyaretine açık olacak. Bugüne kadar güçlü kadınların şehri Gaziantep'te belediye olarak topluma örnek bir model oluşturacak şekilde çalıştık. Kadınlarımızın gücünü, gücümüze kattık ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz."





