Gaziantep'te tramvaya yıldırım çarptı, o anlar kamerada

Olay, Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli yağış sırasında içerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu hareket halindeki tramvaya yıldırım isabet etti. Olay sonrası tramvay içerisinde büyük korku ve panik yaşanırken tramvaydan dumanlar yükselmeye başladı.

Tramvaydaki yolcular kısa sürede tahliye edildi. Tramvaydaki yıldırımdan koruma sistemi sayesinde ölen ya da yaralananın olmadı. Yıldırım nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Hareket halindeki tramvaya yıldırım isabet etme anları ise duraktaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, yolcu indir-bindir yaptıktan sonra güzergahında hareket etmeye başlayan tramvaya yıldırım isabet etme anları yer aldı. Görüntülerin devamında tramvaydan dumanların yükselmesi ise dikkat çekti.