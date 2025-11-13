Gaziantep'te tramvaya yıldırım isabet etti
13.11.2025 14:28
DHA, AA
Gaziantep'te seyir halindeki tramvaya yıldırım düştü. Yolcular tahliye edilirken, seferler bir süre durdu.
Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasında Burç-Adliye seferi yapan tramvaya Karlstad Caddesi'nde seyir halindeyken yıldırım isabet etti.
Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından tramvaydaki yolcular tahliye edildi.
Bir süre durdurulan seferler, ekiplerin müdahalesi ve tramvayın hattan çekilmesinin ardından yeniden başladı.
