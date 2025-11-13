Gaziantep'te tramvaya yıldırım isabet etti

Bir süre durdurulan seferler, ekiplerin müdahalesi ve tramvay ın hattan çekilmesinin ardından yeniden başladı.

Gaziantep 'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasında Burç-Adliye seferi yapan tramvaya Karlstad Caddesi'nde seyir halindeyken yıldırım isabet etti.

