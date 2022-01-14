Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 14.01.2022 - 10:56
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Gaziantep'te bir evde 1 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.
Evde arama yapan ekipler, 1 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gaziantep Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Gaziantep Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.