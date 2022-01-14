Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Gaziantep'te bir evde 1 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.



Evde arama yapan ekipler, 1 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.