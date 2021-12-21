Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 21.12.2021 - 16:52
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bir adreste yaptığı aramada, 138,30 gram metamfetamin, 48 uyuşturucu hap, 5 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, bir hassas terazi ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gaziantep Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Gaziantep Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.