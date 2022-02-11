Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 17:40
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde 90 gram uyuşturucu madde, 3 tabanca, 55 fişek ele geçirildi.
Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.
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