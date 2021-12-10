Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.



Ekipler bir adreste yaptığı aramada, 1 av tüfeği, 30 fişek, 1 hassas terazi ve paketler halinde satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirdi.



Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.



