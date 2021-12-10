Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 10.12.2021 - 14:26

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bir adreste yaptığı aramada, 1 av tüfeği, 30 fişek, 1 hassas terazi ve paketler halinde satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yasal Bilgilendirme

Gaziantep Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Gaziantep Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...