Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 10.12.2021 - 14:26
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler bir adreste yaptığı aramada, 1 av tüfeği, 30 fişek, 1 hassas terazi ve paketler halinde satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
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