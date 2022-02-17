Gaziantep'te uyuşturucu sanıklarına 12,5 yıl hapis cezası

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 12:57
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Orhan P. ve İbrahim Ö. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı, tutuksuz S.P. ise salonda hazır bulundu.
Orhan P, uyuşturucu kullandığını, bu nedenle pişman olduğunu ancak satışıyla ilgilenmediğini öne sürdü.
Sanıklar İbrahim Ö. ve S.P. de ele geçirilen uyuşturucuyla bir alakalarının bulunmadığını iddia etti.
Mahkeme heyeti, Orhan P. ve İbrahim Ö'ye "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Heyet, S.P'nin ise beraatine karar verdi.
Gaziantep'te yaklaşık 2 yıl önce düzenlenen operasyonda bir miktar eroin ele geçirilmişti.
Gaziantep Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Gaziantep Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.