Gaziantep'te yaban hayvanları için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'te kış nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı.

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 14:09

Gaziantep'te yaban hayvanları için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğü ekipleri, karla kaplanan doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Toros Dağları Devlet Avlağı, İslahiye ilçesindeki kırsal mahalleler ile Nurdağı ilçesine bağlı Hamidiye Göleti'ne giden ekipler, yaban hayvanlarının yaşadığı ve kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgelere ulaştı.

Arazide zorlukla ilerleyen görevliler, belirlenen alanlara 1,5 ton yem bıraktı.

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