Gaziantep'te yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
23.11.2025 15:32
DHA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 67 yaşındaki Fatma Çağış, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
İlçe merkezi Bahçelievler Mahallesi’nde tek katlı evinde yalnız yaşayan Fatma Cağış'a telefonla ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dün akşam saatlerinde eve giren ekipler Cağış'ı, hareketsiz halde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Fatma Cağış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cağış'ın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
