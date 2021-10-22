Gaziantep'te yasa dışı kripto para üretimi yapan cihaz ele geçirildi

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 22.10.2021 - 14:12
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir adreste kripto para üretiminin yapıldığı bilgisine ulaştı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 katlı rig masası, 12 ekran kartı, bir ana kart, bir yazılım yüklü disk, 10 soğutucu fan ve bir güç kaynağı ele geçirdi.
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