Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Ekipler, 3 ev ve 4 iş yerinde yaptıkları aramada, 85 bin sigara kağıdı, 80 bin 400 makaron, 412 kilogram kıyılmış tütün, 135 puro, 90 paket sigara, 59 elektronik sigara ve 53 kilo 80 gram nargile tütünü ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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