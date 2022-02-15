Gaziantep'teki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Gaziantep'te bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.



İl Emniyet Müdürlüğü, kentin çeşitli noktalarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına farklı tarih ve bölgelerde yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.



Görüntülerde, Kolejtepe Mahallesi'ndeki kavşakta iki otomobilin çarpıştıktan sonra kaldırımda bulunan ağaç ve levhaya çarpması, Vatan Mahallesi'nde hafif ticari aracın karşı sokağı geçerken ticari araçla çarpışması, Bülbülzade Mahallesi'nde caddenin sol şeridinde ilerleyen hafif ticari aracın sağ şeride hatalı geçmesi sonucu arkadan gelen motosikletin çarparak devrilmesi, havalimanı yolunda kırmızı ışık ihlali yapan otomobile hafif ticari aracın çarpması gibi çok sayıda kaza yer aldı.



Görüntüler paylaşılırken, "Dikkat, sabır ve kural. Sevdikleriniz ve kendiniz için, lütfen kurallara uyalım." mesajına yer verildi.

