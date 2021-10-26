Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı tutuklandı

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 10:39
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 18-24 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi.
Belirlenen adresler ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, 8 kilo 193 gram eroin, 6 kilo 180 gram esrar, 1 kilo 673 gram sentetik uyuşturucu, 236 gram bonzai, 24 uyuşturucu hap ve 4 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 337 şüpheliden 21'i tutuklandı, 310'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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