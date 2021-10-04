Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi tutuklandı

Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 04.10.2021 - 16:32
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik 27 Eylül ve 3 Ekim tarihleri arasında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.
Bu kapsamda belirlenen birçok adres ve şahsa yönelik aramada, 3 kilo 273 gram bonzai, 2 kilo 200 gram eroin, 1 kilo 671 gram sentetik uyuşturucu, 256 gram esrar, 153 uyuşturucu hap, 40 kök kenevir bitkisi ve 4 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 374 şüpheliden 24'ü tutuklandı, 350'si ise serbest bırakıldı.
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