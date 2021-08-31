Gaziantep'ten selin etkilediği Kastamonu'ya yardım tırı gönderildi

Nizip Kaymakamlığı ve Nizip Belediyesi öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan, içerisinde gıda ve temizlik malzemelerinin bulunduğu yardım tırı, Nizip Belediyesi önünde düzenlenen törenle Kastamonu'ya uğurlandı.

Törende konuşan Kaymakam Kemal Şahin, geçen hafta gönderilen ilk yardım tırının içerisinde yağ ve bulgur olduğunu ikinci tırda ise yine yağ, sabun ve temel ihtiyaç malzemelerinin olduğunu ifade etti.

Toplanan yardımların hayırseverlerin katkısıyla oluştuğunu belirten Şahin, "Nizip ilçesi olarak sel felaketinin derinden etkilediği Kastamonu için harekete geçtik. Bu kapsamda hayırseverlerimizin desteğiyle ikinci yardım tırımızı bölgeye göndereceğiz. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni eder kampanyamıza destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.