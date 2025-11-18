Gerçeği yıllar sonra öğrendi: İç organlarının hepsi ters
18.11.2025 15:01
Son Güncelleme: 18.11.2025 15:05
İHA
Yıllarca kalbinin sağda attığını söyleyen ve sürekli mide şikayetiyle hastaneye giden Evin Aslan, organlarının ters tarafta olduğunu öğrendi.
Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvuran Evin Aslan'ın hastanede yapılan tetkikler sonucunda iç organlarının tamamının ters tarafta olduğu anlaşıldı. Kalp, mide, dalağı, göğüs ve karın bölgesinin sağında, karaciğer ve safra kesesinin ise solda olduğunu öğrenen Aslan, hayatının şokunu yaşadı.
İç organlarının tamamının ters tarafta olduğunu öğrenen Aslan, safra kanalındaki taşlar nedeniyle çektiği ağrılardan kurtulmak için ameliyat olmaya karar verdi. Aslan'ın yıllarca çektiği tüm acılar ve ağrılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat sonucu son buldu.
Meslek hayatında ilk kez böyle bir durum ile karşılaştığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ahmet Akbay, "Hastamız karın ağrısı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Çekmiş olduğumuz MR'da karın iç organlarının tam tersi yerleşmiş olduğunu gördük. Bu duruma ‘situs inversus totalis' denilmektedir. Sağda olması gereken karaciğer ve safra kesesi sol tarafa ve solda olması gereken kalp ise sağ tarafa yerleşmişti. Bu hastamızda safra kanalında taş olup akut pankreatitleri geçirmekteydi. Hastamızın safra kanalındaki taşlarını ileri endoskopik yöntem olan RCP işlemiyle başarılı bir şekilde yaptık" dedi
