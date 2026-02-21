Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Hakkında 16 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli tutuklandı

21.02.2026 12:55

Hakkında 16 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli tutuklandı
IHA

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yağma suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

 

İslahiye ilçesindeki çalışmaların sonucunda, “yağma” suçundanhakkında 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A., isimli şüpheli gözaltına alındı.

 

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.