Hakkında 16 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli tutuklandı
21.02.2026 12:55
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yağma suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
İslahiye ilçesindeki çalışmaların sonucunda, “yağma” suçundanhakkında 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A., isimli şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
