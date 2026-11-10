Hasta ve hasta yakınlarından menfaat sağlayan 2 şüpheli gözaltına alındı
10.11.2026 15:01
Şüphelilerin 8 milyon 200 bin TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu.
Gaziantep'te hasta ve hasta yakınlarından maddi menfaat sağladıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda döviz ve altın ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hasta ve hasta yakınlarından maddi menfaat sağladıkları belirlenen 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheliler yakalanırken, adreslerinde yapılan aramalarda 159 bin 800 TL, 13 bin 800 dolar, 810 sterlin, 6 tam, 4 çeyrek, 3 Cumhuriyet ve 1 Ata altını ile 2 cep telefonu ve 1 notebook ele geçirildi.
Öte yandan şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 8 milyon 200 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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