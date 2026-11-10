Hasta ve hasta yakınlarından menfaat sağlayan 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hasta ve hasta yakınlarından maddi menfaat sağladıkları belirlenen 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler yakalanırken, adreslerinde yapılan aramalarda 159 bin 800 TL, 13 bin 800 dolar, 810 sterlin, 6 tam, 4 çeyrek, 3 Cumhuriyet ve 1 Ata altını ile 2 cep telefonu ve 1 notebook ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 8 milyon 200 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.