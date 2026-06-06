Hükümet konağında korkutan yangın

Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan Şahinbey Hükumet Konağı binasının çatısında yangın çıktı.

Yangının çatıdaki ısıtma ve soğutma sistemlerinde çıktığı öğrenildi.

Yangının fark edilmesi sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede paniğe neden olan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.