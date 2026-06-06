Hükümet konağında korkutan yangın

06.06.2026 12:10

Hükümet konağında korkutan yangın
IHA

Maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapımı devam eden hükumet konağında yangın çıktı.

Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan Şahinbey Hükumet Konağı binasının çatısında yangın çıktı. 

 

Yangının çatıdaki ısıtma ve soğutma sistemlerinde çıktığı öğrenildi.

 

Yangının fark edilmesi sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede paniğe neden olan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.