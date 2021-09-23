Husumetli olduğu yeğenini av tüfeği ile vurdu

Gaziantep Haberleri 23.09.2021 - 19:05
Olay, öğleden sonra Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ömer Özaslan ile dayısı Abdullah Ö., sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Abdullah Ö. yanındaki tüfekle yeğeni Ömer Özaslan'e ateş edip, kaçtı. Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, karın bölgesinden yaralanan Ömer Özaslan'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Özaslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, yeğenini yaraladıktan sonra Abdullah Ö.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Gaziantep Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Gaziantep Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.