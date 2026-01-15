İçinde 110 bin TL olan poşeti çöpe attı, bankaya gidince hayatının şokunu yaşadı

Olay, Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, esnaf Hüseyin Ertürk, bir elinde çöp bir elinde de içerisinde 110 bin TL olan poşetle evden çıktıktan sonra para dolu poşeti çöpe attı. Durumu fark etmeyen Hüseyin Ertürk, bankada elindeki poşeti açınca hayatının şokunu yaşadı.

Poşette para yerine çöpleri gören Ertürk, hemen poşeti attığı çöp kovasının olduğu bölgeye gitti ama çöplerin toplandığını görünce bir şok daha yaşadı.

Durum, mahalle muhtarı vasıtasıyla Şehitkamil Belediyesi'ne bildirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöplerin toplandığı alanda arama yaparken içerisinde 110 bin TL olan poşeti buldu. Para, sahibi Hüseyin Ertürk'e tastamam teslim edildi. Yapması gereken önemli ödemeleri olduğunu ve bu nedenle büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Ertürk, rahat nefes almasını sağlayan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Ertürk, "Dalgınlıkla çöp yerine para dolu poşeti atmışım. Sonrasında parayı yatırmak için bankaya gittiğimde elimdeki poşeti açınca içinden çöp çıktı. Hemen taksiye binip tekrar çöpü attığım yere geldim ama belediye ekipleri çöpü toplamıştı. Poşetin içerisinde 110 bin TL param vardı. Paramı bulan belediye ekiplerinin hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

‘’BÜYÜK BİR MUTLULUK YAŞADI''

Şehitkamil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erol Karakoyunlu ise ‘’Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından para dolu poşeti bularak sahibine teslim ettik. Vatandaşımız parasını kaybedince şok geçirmişti ama biz parayı bulup kendisine teslim edince büyük bir mutluluk yaşadı'' şeklinde konuştu.