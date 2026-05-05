İşçileri taşıyan servis uçuruma uçtu. Çok sayıda yaralı var
05.05.2026 10:59
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Gaziantep'te işçileri taşıyan servis şarampole devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı.
Çevreyolu Küsget mevkisinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
D.T.nin kullandığı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, sürücü ile 15 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.
