Kaçak kazıya suç üstü: 2 kişi yakalandı (Gaziantep Haberleri)
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede kaçak kazı yapıldığı belirlenen alana operasyon düzenledi.
Operasyonda A.K ve K.K izinsiz kazı yaparken yakalandı. Alanda yapılan aramada, dedektör ve kazı malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişinin işlemleri sürüyor.
Gaziantep Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Gaziantep Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Gaziantep
- Türkiye