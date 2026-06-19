Kamyonet ile otomobil çarpıştı. 4 yaralı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada sürücüler ile Ahmed M. (23), Enes D. (21) yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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