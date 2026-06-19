Kamyonet ile otomobil çarpıştı. 4 yaralı
19.06.2026 13:17
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İslahiye-Hassa kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi.
Ali D.'nin (40) kullandığı kamyonet ile Hatim E.'nin (27) kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Ahmed M. (23), Enes D. (21) yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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